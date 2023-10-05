«Такого унижения Россия не должна терпеть»: Винер высказалась о санкциях МОК

Санкции Международного олимпийского комитета (МОК), введенные против России, это унижение. Такое мнение высказала тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, выступая на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».
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