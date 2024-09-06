Новые горизонты в астрономии: Шесть беспризорных планет привлекли внимание учёных Ирэн ОрлонскаяАстрономы с интересом изучают небесные объекты, которые, по всей видимости, обладают недостаточной массой для того, чтобы считаться звёздами, и при этом не имеют никаких «владельцев», свободно перемещаясь по безбрежному космосу.