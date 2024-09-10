Глава Следкома России попросил арестовать ещё одного ростовского судью

Для этого нужно получить одобрение Высшей квалификационной коллегии судей.Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с заявлением, в котором попросил согласия на арест ещё одного судьи из Ростова-на-Дону.