«Ростов» поздравил Карпина с 56-летием: «Удачи, новых ярких побед и достижений!»

Сегодня тренеру дончан и сборной России исполнилось 56 лет. «От всей души поздравляем и желаем Вам как можно больше положительных эмоций и сил! Крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, новых ярких побед и достижений, которые непременно принесут радость всем болельщикам!» – говорится в сообщении «Ростова».
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