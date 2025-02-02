«Ростов» поздравил Карпина с 56-летием: «Удачи, новых ярких побед и достижений!»

Сегодня тренеру дончан и сборной России исполнилось 56 лет. «От всей души поздравляем и желаем Вам как можно больше положительных эмоций и сил! Крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, новых ярких побед и достижений, которые непременно принесут радость всем болельщикам!» – говорится в сообщении «Ростова».