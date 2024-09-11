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В Архангельске пассажир автобуса получил травму при падении в салоне

В Архангельске пассажир автобуса получил травму при падении в салоне

Падение пассажира в автобусе было зарегистрировано накануне - в 20:18 напротив дома № 16 по улице ТиммеВ Госавтоинспекции Архангельской области уточнили, что виновницей аварии стала водитель автомобиля Hyundai — женщина 1991 года рождения.

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