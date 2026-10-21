Андрей Манойло: «В случившемся чувствуется бандитский стиль. Обидно, если он станет типичным для европейского правосудия» Ирина Мишина Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса На Западе продолжается захват российской собственности.
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