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Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев

Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев

Кажется, киевский режим серьезно подставил страну, на помощь которой весьма рассчитывал, – Израиль.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Ну что тут новенького? Руководители фашистской Германии практически все (Гитлер,Геббельс,Геринг и т.д.) были полукровками с еврейской примесью... Правда,скрывали это. Но зато евреев нещадно уничтожали!
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Полукровки всегда ненавидят полнокровных, чувствуют свою ущербность...
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1 час.
Виктор Синий
Натаньяху тщательно скрывал свою помощь украинским бандеровцам. Только вот сейчас стало известно, что на Украине было несколько тысяч еврейских наемников  воевавших против России. Продали своих предков, погибших от рук бандеровцев в войне СССР с Гитлером. Вот какова история. Теперь евреям нужно просто забыть свой Холокост и повиниться перед русским народом, потерявших 27 млн чел. в войне с Гитлером.
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11 мин.

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