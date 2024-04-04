Консультант Госдепа Люттвак: странам НАТО придется отправить войска на Украину

Военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что странам НАТО в скором времени придется отправить войска на Украину, иначе альянсу придется смириться с "катастрофическим поражением".
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