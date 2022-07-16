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Шамшадин выиграл первое золото Казахстана на Гран-при по дзюдо в Загребе

Шамшадин выиграл первое золото Казахстана на Гран-при по дзюдо в Загребе

Казахстанец Магжан Шамшадин стал победителем турнира по дзюдо серии Grand Prix в Загребе (Хорватия). Он завоевал золотую медаль в категории до 60 килограммов.

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