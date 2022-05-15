Либералка Хакамада на старости лет в себя пришла?!

Длинное интервью Ирины ХакамадыКраткие тезисы:- санкции - навсегда, их не снимут- война - очень надолго, от трёх до десяти лет- главный ответственный за войну - Запад (НАТО), Украина - просто предлог- у российского руководства нет чётких планов и нет понимания, как всё дальше пойдёт и чем закончится- расчёт Запада на "внутренний бунт" в России ошибочен, его не будет- экономика: будет невероятно тяжело, но нет таких вариантов, чтобы она не справилась- развиваться Россия в обозримое время будет по китайской модели- лично она никуда не уедет ("не хочу унижаться", "ехать некуда, не на что и незачем", "остаюсь со своей страной, что бы в ней не происходило", "единственный вариант, когда можно думать об отъезде - это если тут будет совсем тюрьма-тюрьма, но этого не будет")П.