Игорь Моржаретто: «Новый автокластер поможет государству избежать многих лишних расходов»

Автоэксперт — об инициативе правительства На днях президент РФ Владимир Путин поручил представить к августу предложения о создании единого автомобильного кластера в трех регионах страны – в Петербурге, Ленинградской и Калужской областях.
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