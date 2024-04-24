Новые варианты отдыха: в Геленджике появится новый курортный комплекс

Проект, который реализуется в микрорайоне Тонкий Мыс, включает в себя создание городского парка, яхтенной марины на 300 мест, морского пассажирского терминала, театра водных представлений, гостиничного комплекса, детского развлекательного центра и других объектов.
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