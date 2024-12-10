На Западе свержение Асада назвали «ударом исторического масштаба» для Ирана

Свержение президента Сирии Башара Асада стало «ударом исторического масштаба» для Ирана. Такое заявление сделал главный сотрудник разведки США по Ирану с 2008 по 2017 год Норман Роул, передает The Wall Street Journal (WSJ).
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