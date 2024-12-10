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На Западе свержение Асада назвали «ударом исторического масштаба» для Ирана

На Западе свержение Асада назвали «ударом исторического масштаба» для Ирана

Свержение президента Сирии Башара Асада стало «ударом исторического масштаба» для Ирана. Такое заявление сделал главный сотрудник разведки США по Ирану с 2008 по 2017 год Норман Роул, передает The Wall Street Journal (WSJ).

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