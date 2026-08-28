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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелдон Ремпал: «Зарплаты в АХЛ растут, многие предпочитают остаться, но в КХЛ хоккей более высокого уровня. Я хочу играть в конкурентном чемпионате, где могу себя реализовать»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал, почему решил остаться в Фонбет Чемпионате КХЛ. В межсезонье форвард продлил договор с клубом на год.

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