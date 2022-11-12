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Душко Иванович станет новым главным тренером «Црвены Звезды»

Известный тренер Душко Иванович возвращается в Евролигу. Иванович станет новым главным тренером «Црвены Звезды», он заменит на этом посту Владимира Йовановича.

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