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MeMo-Logic

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На Канарских островах зафиксировали мощное землетрясение

На Канарских островах зафиксировали мощное землетрясение

В районе Канарских островов зарегистрировали сильное подземное событие, которое почувствовали жители сразу нескольких островов .

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