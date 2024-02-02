В городских пабликах студенты пожаловались на не качественное питание в столовой ЯМК. Представители общественной палаты совместно с депутатом Городской Думы посетили учебное заведение, чтобы выяснить так ли это.
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