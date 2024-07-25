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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Джо Байден раскрыл причину отказа от переизбрания

Джо Байден раскрыл причину отказа от переизбрания

Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника Президент США Джо Байден обратился к нации и объяснил отказ от переизбрания желанием передать эстафету молодому поколению.

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