Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания «Военное дело» и прокомментировал свое видение идеального завершения спецоперации, а также предстоящую в Швейцарии «мирную конференцию» по Украине без участия России.
Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на Украине
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Подход Лондона к ядерному сдерживанию созвучен с американским: решение о применении ядерного оружия может принимать только премьер-министр (даже если оно развернуто в рамках НАТО). Использовать же его Британия собирается только «в крайних случаях самообороны», в том числе союзников по Североатлантическому альянсу.В 2017 году Париж выпустил «Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности», где обозначил суть своей ядерной политики: французское «сдерживание исключительно оборонительное»; применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», поэтому такие вооружения — это «гарантия безопасности, защиты и независимости нации».
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17 мин.
Виталий Кирпиченко
У меня просьба к Вам: не наделяйте меня выдуманными Вами определениями, качествами, занятиями и связями со всеми разведками мира. Я доволен своим одиночеством! Успехов Вам в написании книги про ещё один, наверное, неизведанный путь России? Гоголь писал книги вдали от России, хорошо получалось. Я пишу много о Сибири, и мне это нравится.
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15 мин.
Natalija Osminina
Ну, если Вы так презираете Власть России, то моя версия, что Вы из змагаров вполне естественна . Ну, а путь России, о котором я пишу, естественно, никому не известен. Зачем перемалывать одно и то же. Я же пишу не о ПРОШЛОМ пути, а о БУДУЩЕМ. Вот Вы знаете будущее России? А место проживания не имеет значения, если смотреть на мир сверху.
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11 мин.
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