Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ну, если Вы так презираете Власть России, то моя версия, что Вы из змагаров вполне естественна .  Ну, а путь России, ...Назван идеальный ...
  • Natalija Osminina
    Иди лечись, очередная идиотка, поддерживающая одержимых бесами.Запад и СВО. Вопр...
  • Дмитрий Королевич
    Да и слава богу!Зря они испытываю...

Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на Украине

Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на Украине

Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы читателей издания «Военное дело» и прокомментировал свое видение идеального завершения спецоперации, а также предстоящую в Швейцарии «мирную конференцию» по Украине без участия России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Подход Лондона к ядерному сдерживанию созвучен с американским: решение о применении ядерного оружия может принимать только премьер-министр (даже если оно развернуто в рамках НАТО). Использовать же его Британия собирается только «в крайних случаях самообороны», в том числе союзников по Североатлантическому альянсу.В 2017 году Париж выпустил «Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности», где обозначил суть своей ядерной политики: французское «сдерживание исключительно оборонительное»; применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», поэтому такие вооружения — это «гарантия безопасности, защиты и независимости нации».
Ответить
17 мин.
Виталий Кирпиченко
У меня просьба к Вам: не наделяйте меня выдуманными Вами определениями, качествами, занятиями и связями со всеми разведками мира. Я доволен своим одиночеством! Успехов Вам в написании книги про ещё один, наверное, неизведанный путь России? Гоголь писал книги вдали от России, хорошо получалось. Я пишу много о Сибири, и мне это нравится.
Ответить
15 мин.
Natalija Osminina
Ну, если Вы так презираете Власть России, то моя версия, что Вы из змагаров вполне естественна .  Ну, а путь России, о котором я пишу, естественно, никому не известен. Зачем перемалывать одно и то же. Я же пишу не о ПРОШЛОМ пути, а о БУДУЩЕМ. Вот Вы знаете будущее России? А место проживания не имеет значения, если смотреть на мир сверху.
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх