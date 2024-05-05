Назван идеальный вариант завершения Россией спецоперации на Украине

VG Vasily Golov Подход Лондона к ядерному сдерживанию созвучен с американским: решение о применении ядерного оружия может принимать только премьер-министр (даже если оно развернуто в рамках НАТО). Использовать же его Британия собирается только «в крайних случаях самообороны», в том числе союзников по Североатлантическому альянсу.В 2017 году Париж выпустил «Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности», где обозначил суть своей ядерной политики: французское «сдерживание исключительно оборонительное»; применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», поэтому такие вооружения — это «гарантия безопасности, защиты и независимости нации».

Виталий Кирпиченко У меня просьба к Вам: не наделяйте меня выдуманными Вами определениями, качествами, занятиями и связями со всеми разведками мира. Я доволен своим одиночеством! Успехов Вам в написании книги про ещё один, наверное, неизведанный путь России? Гоголь писал книги вдали от России, хорошо получалось. Я пишу много о Сибири, и мне это нравится.