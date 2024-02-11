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Осужденный экс-полковник Захарченко выразил желание отправиться на СВО

Осужденный экс-полковник Захарченко выразил желание отправиться на СВО

Осужденный экс-полковник Захарченко выразил желание отправиться на СВО Ольга ВайленкоБывший полковник полиции Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, выразил желание добровольно отправиться на специальную военную операцию на Украину.

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Комментарии
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фарид сабиров
Разворует и вооружение и боеприпасы и деньги .
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16 час.
г
галина
Чтобы предать и разворовать. На него надежды нет.
Ответить
15 час.

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