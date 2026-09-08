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Россию поучают демократии авторы «третьих туров» в Румынии и на Украине

Россию поучают демократии авторы «третьих туров» в Румынии и на Украине

Запад не имеет никакого права поучать Россию демократии после того, как признал итоги «третьих туров» выборов на Украине и в Румынии.

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