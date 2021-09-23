Бывший секретарь политико-юридической комиссии парткома пров. Цзянсу исключен из Компартии и уволен с госслужбы

Пекин, 22 сентября /Синьхуа/ -- Бывший высокопоставленный партийный чиновник в восточно-китайской провинции Цзянсу Ван Ликэ был исключен из рядов Коммунистической партии Китая /КПК/ и уволен с госслужбы за серьезное нарушение дисциплины и закона.