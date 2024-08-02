Актер спровоцировал слух о своей помолвке. Невероятно, но факт: вечный холостяк Ди Каприо решил жениться! LEGION-MEDIAХотя Леонардо Ди Каприо в ноябре этого года исполнится уже 50 лет, он ни разу в своей жизни не был не только женат, но даже официально обручен.