За поборы в школах и детсадах педагогов ждет уголовное наказание

Привлечь могут по статье 159 Уголовного кодекса о мошенничестве Учителя, которые принуждают родителей сдавать деньги, привлекаются к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности, сообщает «Парламентская газета».
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