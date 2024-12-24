Стартап по производству электрических самолетов Lilium прекращает свою деятельность, 1000 рабочих уволены

Компания Lilium, некогда ставшая центром внимания в зарождающейся индустрии электрических самолетов и собравшая более 1 миллиарда долларов до выхода на биржу, прекратила свою деятельность и уволила около 1 000 сотрудников после того, как попытки получить финансирование и выйти из банкротства не увенчались успехом.