Зеленский указал на боязнь Запада сбивать ракеты ВС РФ из-за возможной эскалации

Президент Украины Владимир Зеленский (официальные полномочия которого истекли 20 мая) заявил, что представители западных стран — ближайших соседей Украины — боятся сбивать российские ракеты над украинской территорией из-за возможной ответной реакции Москвы.
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