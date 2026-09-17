Искусственный интеллект захотел жрать: как Кремниевая долина сломала зубы о физику, дата-центрам срочно нужна энергия.

Кремниевая долина В Кремниевой долине трагедия эпических масштабов: выяснилось, что прогрессивный искусственный интеллект питается не радугой, и не политкорректностью и даже не смузи из сельдерея.
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