Военный эксперт рассказал о сценарии учений Финляндии и НАТО

В случае потенциального конфликта с Россией одной из задач блока НАТО станет блокада Калининградской области, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.
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