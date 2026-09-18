На Луне нашли 222-метровый кратер от удара объекта размером с многоэтажный дом

На Луне обнаружили кратер диаметром 222 метра и глубиной около 43 метров, который появился после столкновения с астероидом или кометой размером с трёх-шестиэтажное здание.
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