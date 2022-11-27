Царьград

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В Охотске у самолета АН-24 при уходе от столкновения с грузовиком лопнули шасси

В Охотске у самолета АН-24 при уходе от столкновения с грузовиком лопнули шасси

На борту в момент инцидента находилось 32 пассажира и 5 членов экипажа.В аэропорту Охотска в Хабаровском крае самолет Ан-24 повредил шасси, когда пытался уйти от столкновения с грузовым автомобилем, замеченным на границе взлетно-посадочной полосы.

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