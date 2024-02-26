Стрельбы не было: в Киселёвске разыскивают человека, который распространил в местном паблике лже-информацию

По сообщению в сети, во дворе дома по адресу 50 лет города собралась большая компания, один из её участников прошел в подъезд, пытался силой открыть дверь квартиры, однако безуспешно, а затем с улицы были слышны звуки, похожие на автоматную очередь.
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