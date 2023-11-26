Немецкий депутат оценил обороноспособность бундесвера в два дня боев

Основные подразделения бундесвера в случае конфликта смогут воевать только два дня, заявил заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль изданию Aussiedlerbote в воскресенье, 26 ноября.
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