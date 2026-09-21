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Ирина Салтыкова продала две столичные квартиры почти за 150 млн рублей

Ирина Салтыкова продала две столичные квартиры почти за 150 млн рублей

Певица Ирина Салтыкова избавилась от двух квартир в Москве — их общая стоимость оценивается примерно в 150 млн рублей.

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