В Москве открыли самый большой каток

Открытие самого большого катка в Москве состоялось в Парке Горького 24 ноября. Главной новинкой этого сезона стало увеличение площади катка на 5700 квадратных метров и присоединения Пушкинской набережной, по которой москвичи вновь смогут покататься на коньках, как десятки лет назад.