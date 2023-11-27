В Москве открыли самый большой каток

Открытие самого большого катка в Москве состоялось в Парке Горького 24 ноября. Главной новинкой этого сезона стало увеличение площади катка на 5700 квадратных метров и присоединения Пушкинской набережной, по которой москвичи вновь смогут покататься на коньках, как десятки лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии