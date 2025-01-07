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Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Российский теннисист, первая ракетка мира 2022 года Даниил Медведев стал отцом во второй раз. О пополнении в семье прославленный спортсмен рассказал в личном блоге в соцсетях, опубликовав фото из родильной палаты с двухлетней дочкой Алисой и новорожденным малышом на руках.

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