Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Российский теннисист, первая ракетка мира 2022 года Даниил Медведев стал отцом во второй раз. О пополнении в семье прославленный спортсмен рассказал в личном блоге в соцсетях, опубликовав фото из родильной палаты с двухлетней дочкой Алисой и новорожденным малышом на руках.
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