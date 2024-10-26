CNN: США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до выборов президента

Власти Соединённых Штатов Америки убеждены в том, что главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху удастся закончить бушующее на территории Ближнего востока противостояние до окончания американской президентской гонки.
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