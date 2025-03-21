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Лента новостей Крыма

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Уважаемые мусульмане города Джанкоя!

Уважаемые мусульмане города Джанкоя!

Уважаемые мусульмане города Джанкоя!От всей души поздравляем с наступлением одного из самых почитаемых праздников– Навруза – днем весеннего равноденствия!Этот древний праздник многих восточных народов символизирует обновление и возрождение природы, олицетворяет собой гармонию и единство человека и … .

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