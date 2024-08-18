ЛЮСИНЭ АВЕТЯН До них всё никак не доходит, уже прямым текстом про военную цензуру отдельные политики заговорили, уже и фамилии вредителей, вроде Подоляки, в прямом эфире озвучили, но они всё никак не заткнутся.
Инфонаёмники
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Идёт обычная инфрмационная война и удивляться подлости тех, кто в заложники берёт мирных жителей не приходится. Просто нужно отслеживать фейки и не доверять без проверки всё, что пишут в инете.
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15 час.
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