Театр абсурда
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Театр абсурда

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Инфонаёмники

Инфонаёмники

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН До них всё никак не доходит, уже прямым текстом про военную цензуру отдельные политики заговорили, уже и фамилии вредителей, вроде Подоляки, в прямом эфире озвучили, но они всё никак не заткнутся.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Идёт обычная инфрмационная война и удивляться подлости тех, кто в заложники берёт мирных жителей не приходится. Просто нужно отслеживать фейки и не доверять без проверки всё, что пишут в инете.
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