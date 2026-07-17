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Стрелок под бронёй: что турецкий SARP меняет в войне дронов, а что нет

Стрелок под бронёй: что турецкий SARP меняет в войне дронов, а что нет

Турецкая ASELSAN показала кадры серийного производства боевых модулей SARP — семейства дистанционно управляемых оружейных станций под калибры от 7,62 до 35 мм (в самых лёгких исполнениях вплоть до 5,56 мм).

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