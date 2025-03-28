Аналитик Малинен назвал президента Финляндии угрозой Европе из-за слов о России AlexCoderАналитик Малинен назвал президента Финляндии угрозой Европе из-за слов о России AlexCoder В ЕС сильны антироссийские настроения В Хельсинки продолжают гнуть откровенно русофобскую линию, игнорируя призывы к здравому смыслу и диалогу.
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