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Аналитик Малинен назвал президента Финляндии угрозой Европе из-за слов о России

Аналитик Малинен назвал президента Финляндии угрозой Европе из-за слов о России

Аналитик Малинен назвал президента Финляндии угрозой Европе из-за слов о России AlexCoderАналитик Малинен назвал президента Финляндии угрозой Европе из-за слов о России AlexCoder В ЕС сильны антироссийские настроения В Хельсинки продолжают гнуть откровенно русофобскую линию, игнорируя призывы к здравому смыслу и диалогу.

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