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Минфин РФ увеличит покупки валюты в 5 раз — рубль отреагировал падением

Минфин РФ увеличит покупки валюты в 5 раз — рубль отреагировал падением

Минфин России с 7 октября по 6 ноября направит 279,42 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила.

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