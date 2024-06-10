Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал

Запад никого кроме себя не считает полноценными людьми. Запад это колыбель фашизма.

Alexander S

нет, они продвинули своих внуков в премьеры англии, мин обороны сша и т.д. и теперь пытаются втравить их в войну с россией, чтобы отомстить чужими ракетами за все...