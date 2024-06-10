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Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал

Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал

Есть два главных итога парламентских выборов в Индии, окончательный подсчет голосов на которых огласили на этой неделе.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Запад  никого кроме себя не считает полноценными людьми. Запад это колыбель фашизма.
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
Неужели Индия все простила мразескунсии???????
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4 час.
Alexander S
нет, они продвинули своих внуков в премьеры англии, мин обороны сша и т.д. и теперь пытаются втравить их в войну с россией, чтобы отомстить чужими ракетами за все...
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3 час.

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