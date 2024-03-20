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Наталия Орейро тайно приехала в Москву

Наталия Орейро тайно приехала в Москву

Актрису поймали папарацци на Ленинградском вокзале. фото: ТАССЗвезда сериала «Дикий ангел» приехала в Россию, чтобы сняться в фильме «Письмо Деду Морозу», премьера которого запланирована на январь 2026 года.

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