Наталия Орейро тайно приехала в Москву

Актрису поймали папарацци на Ленинградском вокзале. фото: ТАССЗвезда сериала «Дикий ангел» приехала в Россию, чтобы сняться в фильме «Письмо Деду Морозу», премьера которого запланирована на январь 2026 года.
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