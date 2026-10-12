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Царьград

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Король Бельгии Филипп прибыл с государственным визитом в Астану

Король Бельгии Филипп прибыл с государственным визитом в Астану

Король Бельгии Филипп и королева Матильда прибыли в Астану с государственным визитом, где их встретил президент Касым-Жомарт Токаев; перед резиденцией Акорда звено вертолетов выполнило демонстрационный полет с государственными флагами двух стран.

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