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ГТРК Татарстан

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Более 2 тыс. домашних животных привезут на фестиваль «Зоофест Эко» в Казани

Более 2 тыс. домашних животных привезут на фестиваль «Зоофест Эко» в Казани

10 октября в Казани пройдет семейный фестиваль «Зоофест Эко», посвященный ответственному отношению к животным и окружающей среде.

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