Как выглядит космическая "ёлка" и ее "игрушки"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, известное также под аббревиатурой NASA, в преддверии зимних праздников опубликовало серию снимков скопления молодых звезд и карликовой галактики, напоминающих рождественскую елку и ее шары.
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