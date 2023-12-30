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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» продлил контракт с Анчелотти и попытается подписать Мбаппе, спортсмены в списке доверенных лиц Путина, скандал из-за Суперкубка Турции и другие новости

«Реал» продлил контракт с Анчелотти и попытается подписать Мбаппе, спортсмены в списке доверенных лиц Путина, скандал из-за Суперкубка Турции и другие новости

1. «Реал» продлил контракт с Карло Анчелотти до 2026 года. При этом итальянец может остаться в клубе не в роли тренера, такая возможность прописана в новом соглашении.

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