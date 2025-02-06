Владимир Путин пообещал посетить Обуховский завод «Алмаз-Антей»

На встрече с молодыми учеными, президент РФ Владимир Путин подтвердил свои намерения посетить металлургический и машиностроительный Обуховский завод в Петербурге, входящий в состав концерна «Алмаз-Антей».
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