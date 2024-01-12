В Ленобласти задержали находящегося в розыске начальника пожарной части из Луганска

На родине его разыскивают за превышение должностных полномочий. Находящегося в федеральном розыске начальника пожарно-спасательной части Луганска задержали в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.
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