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В Ленобласти задержали находящегося в розыске начальника пожарной части из Луганска

На родине его разыскивают за превышение должностных полномочий. Находящегося в федеральном розыске начальника пожарно-спасательной части Луганска задержали в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

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