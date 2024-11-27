В Запорожской области на полигонах штурмовики отработали тактику стремительных атак

В Запорожской области на полигонах в тыловой зоне СВО военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Днепр» отрабатывают тактику стремительных атак на опорные пункты противника с применением танков Т-90М «Прорыв».
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